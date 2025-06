Com dois de Gabi Zanotti, Corinthians derrota AD Taubaté e mantém invencibilidade no Paulista Feminino

Com o resultado, 5 a 1 sobre as adversárias, o Corinthians volta à liderança do Campeonato Paulista Feminino e mantém a invencibilidade na competição, com três jogos e três vitórias

Foto: RODILEI MORAIS/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Andressa Alves comemora gol de falta durante partida entre Corinthians e Taubaté, válida pela 3ª rodada do Campeonato Paulista Feminino e realizada na noite desta quarta-feira (04) no Estádio Municipal José Liberatti, em Osasco



Gabi Zanotti foi o grande nome do jogo entre Corinthians e AD Taubaté, disputado nesta quarta-feira (4), no José Liberatti, em Osasco. A camisa 10 das Brabas saiu do banco de reservas no segundo tempo e decidiu a partida, que as alvinegras já dominavam. Com o resultado, 5 a 1 sobre as adversárias, o Corinthians volta à liderança do Campeonato Paulista Feminino e mantém a invencibilidade na competição, com três vitórias em três jogos. Já o Ad. Taubaté, perdeu a segunda na competição e ocupa a sétima posição. O Corinthians saiu na frente no placar. Jaqueline recebeu dentro da área, dominou e bateu cruzado, fazendo o primeiro das Brabas. O AD. Taubaté até chegou a empatar, com Cacau, após um cruzamento recebido entre as defensoras corintiana, a atacante do time do interior fez o dela. Só que antes da etapa final do primeiro tempo, o Corinthians saiu na frente mais uma vez.

Já no segundo tempo, o Corinthians não perdoou. Andressa fez o quarto após uma cobrança de falta, a bola desviou na barreira adversária e matou a goleira na jogada, ampliando o placar. Pouco tempo depois, veio o quatro, também de falta, e dessa vez com Gabi Zanotti, que bateu colocado e anotou mais uma para o Corinthians. A camisa 10 das Brabas ainda deixou mais uma, só que dessa fez, de cabeça. Com o resultado construído nesta quarta-feira, o Corinthians se mantém na liderança do campeonato devido ao salvo de gols, seguido pelo Palmeiras, com os menos 9 pontos. Ao final do jogo, a camisa 10 do AD Taubaté, fez uma crítica a arbitragem, dizendo que eles não têm respeito com os times menores em relação aos mais populares.

“Sempre que a gente vem jogar com as equipes grande temos um respeito muito grande, mas a arbitragem não tem o mesmo respeito com a gente. Queremos respeito. Infelizmente eles têm poder no bolso e temos que aceitar, mas eu duvido que se eles tivessem um microfone aberto, se agente ia ouvir tudo o que a gente ouve no campo”, disse Edilene França ao Sportv. As Brabas volta a campo agora na segunda-feira (9), contra o Flamengo, às 20h. Já o AD Taubaté, enfrenta o Botafogo no sábado (7) às 20h, pelo Brasileiro A2.