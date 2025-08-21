Com gol de estreante, Corinthians vence Realidade Jovem e se isola na liderança do Paulista Feminino

Jogo, disputado no Estádio João Mendes Athayde, em São José do Rio Preto, marcou a estreia da atacante Ivana Fuso, que deixou sua marca logo nos primeiros minutos

O Corinthians enfrentou o Realidade Jovem nesta quarta-feira (21), em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Paulista, e venceu por 3 a 0, se isolando na liderança. O jogo, disputado no Estádio João Mendes Athayde, em São José do Rio Preto, marcou a estreia da atacante Ivana Fuso, que deixou sua marca logo nos primeiros minutos. Com uma equipe mista, visando o confronto pela semifinal do Campeonato Brasileiro, o Corinthians não demorou a abrir o placar. Aos dois minutos de jogo, Ivana Fuso balançou as redes, anotando seu primeiro gol com a camisa alvinegra.

Ainda na primeira etapa, Juliana Passari, com um belo chute de fora da área, e Thaís Regina ampliaram a vantagem para o time da capital. No segundo tempo, a equipe comandada por Lucas Piccinato administrou o resultado. O Realidade Jovem buscou reagir, mas não conseguiu superar a defesa corintiana, que garantiu a vitória sem sofrer gols. Com este resultado, o Corinthians chegou aos 18 pontos e se isolou na liderança da competição, abrindo cinco pontos de vantagem para o segundo colocado. Já o Realidade Jovem permanece na última posição, com apenas um ponto conquistado.