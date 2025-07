Comitê de Arbitragem da CBF valida pênalti marcado em Corinthians x Bragantino

Time de Dorival Júnior reclamou muito do lance no domingo (13), e enviou um ofício à entidade e a Federação Paulista de Futebol na segunda-feira para pedir explicações sobre a atuação de Bruno Arleu de Araújo

ROBERTO CASIMIRO/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Lance aconteceu aos 26 minutos do primeiro tempo



O Comitê Consultivo de Especialistas Internacionais de Arbitragem, criado esse ano pela CBF, validou a marcação do pênalti dado por Bruno Arleu de Araújo no confronto entre Corinthians e Bragantino no último domingo (13), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Segundo um parecer publicado nesta terça-feira (15), o zagueiro Cacá do Corinthians “não consegue alcançar a bola no ar e com sua perna obstrui a passagem do jogador do Red Bull Bragantino/SP dentro da área penal”. O lance aconteceu aos 26 minutos do primeiro tempo, quando ao invadir a aréa e depois de tocar a bola com a cabeça, Vinicinho foi interceptado pelo zagueiro, que esticou a perna e depois recolheu, deixando dúvida sobre o contato.

O grupo que analisou o lance foi formado por Nicola Rizzolli , Nestor Pitana e Sandro Ricci, além do Diretor de Arbitragem da CBF Rodrigo Cintra e do integrante da Comissão de árbitros da CBF, Fabricio Vilarinho. “O jogador do Corinthians/SP não consegue alcançar a bola no ar e com sua perna obstrui a passagem do jogador do Red Bull Bragantino/SP dentro da área penal. O contato da perna do defensor com o corpo do atacante é na altura do ombro e fica também evidenciado pelo movimento da perna direita do defensor após o referido contato”, declarou o Comitê.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O time do Corinthians reclamou muito da marcação, e enviou um ofício à CBF e a Federação Paulista de Futebol na última segunda-feira reclamando da atuação de Bruno Arleu de Araújo, pedindo explicações. O jogo acabou 2 a 1 a favor do time de Bragança.