Copa do Brasil: Corinthians goleia o Santos e abre vantagem nas oitavas de final

Mantuan, Giuliano (2x) e Raul Gustavo comandaram a festa na Neo Química Arena na vitória por 4 a 0

Corinthians ganhou o primeiro clássico no ano de 2022



No primeiro jogo da série de três entre Corinthians e Santos, o alvinegro venceu por 4 a 0, nesta quarta-feira na Neo Química Arena. Foi o primeiro clássico que o Corinthians venceu em 2022. No confronto válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil, o Timão fez um grande primeiro tempo, com muitos lances no ataque. A primeira chance foi com Róger Guedes, que recebeu livre de frente para o gol e chutou pra fora. Pouco depois, aos 20 minutos, Gustavo Mantuan apareceu na área e bateu pro gol, abrindo o placar. Oito minutos depois, Fagner cruzou e a bola bateu em Giuliano e morreu no fundo das redes. Aos 42, em cobrança de escanteio, Raul Gustavo subiu mais do que a zaga santista e fez 3 a 0.

No segundo tempo, aos nove minutos, a arbitragem marcou pênalti para o Corinthians. Com auxílio do VAR, o árbitro Marcelo de Lima Henrique anulou a marcação. Aos 15, também com o auxílio do árbitro de vídeo, Zanocello foi expulso por agressão a Pitón. O futebol mesmo foi pouco depois do intervalo. Somente aos 31 minutos, em lance na grande área, a bola sobrou para Giuliano que chutou e marcou o quarto do Corinthians e seu segundo na partida. No lance seguinte, Cássio fez uma boa defesa em lance de Marcos Leonardo. Os times voltam a se enfrentar no sábado, dia 25, pelo Campeonato Brasileiro.