Corinthians abre vantagem na Copa do Brasil ao vencer Athletico-PR por 1 a 0

O Corinthians saiu na frente na briga por uma vaga na semifinal da Copa do Brasil. O time paulista superou o Athletico-PR por 1 a 0, nesta quarta-feira (27), na Arena da Baixada, em Curitiba. Adefinição será em 10 de setembro, na Neo Química Arena.Focado no clássico contra o Palmeiras, domingo, pelo Brasileirão, Dorival Júnior mandou a campo um time alternativo. A escalação prejudicou a equipe, que chegou a ver o Athletico-PR reverter o breve cenário de domínio corintiano dos primeiros minutos para uma pressão rubro-negra ainda na etapa inicial.

Gui Negão, símbolo de vontade do Corinthians nesta noite, foi o autor do gol da vitória. O time da casa mostrou ímpeto para não acabar em desvantagem, mas parou na defesa corintiana. Os paulistas começaram com mais pressão, mas sem aproveitar o domínio. O Athletico-PR conseguiu se adaptar e, primeiramente, encaixar a marcação, para, então, conseguir criar. Ao fim da primeira etapa, as melhores chances eram da equipe da casa.

O jogo, porém, não guardou grandes lances, sem bom futebol. Na primeira metade, foram muitas divididas truncadas e sequências de faltas dos dois lados. O segundo tempo não começou muito diferente. O Athletico-PR teve mais pressa para tentar pressionar, mas sem levar perigo ao Corinthians. Dorival tentou soltar mais o meio de campo, com a entrada de Cacá para reforçar a zaga e permitir que Breno Bidon subisse mais ao ataque.

O Athletico-PR voltou a pressionar. O time entendia que não poderia ir à Neo Química Arena em desvantagem. Benavídez chegou a empatar, mas Wilton Pereira Sampaio anulou após revisão no VAR O argentino havia completado chute de Dudu. Antes da bola sobrar ao meia, porém, ela havia batido na mão de Viveros. Os corintianos passaram a priorizar a defesa, tirando o pé do jogo e mostrando ainda mais que a cabeça já estava no duelo contra o Palmeiras, no domingo, às 18h30, pelo Brasileirão.

*Com informações do Estadão Conteúdo