Corinthians anuncia 20 mil ingressos vendidos para estreia do Paulistão

Bruno Teixeira/Corinthians Arena Corinthians



O Corinthians informou nesta quarta-feira (22) que já comercializou 20 mil entradas para a sua partida de estreia no Campeonato Paulista, marcada para amanhã, diante do Botafogo-SP, na Arena, em Itaquera.

Além de ser o reencontro entre o Alvinegro e sua torcida em 2020, a partida marcará a estreia oficial de Tiago Nunes no comando do time do Parque São Jorge. Contratado em novembro de 2019, o treinador iniciou o trabalho com o grupo apenas na reapresentação da equipe para a temporada.

Para o duelo contra os interioranos, o Corinthians não poderá contar com Víctor Cantillo por motivos burocráticos. Além do recém-contratado, o meia-atacante Pedrinho não estará em campo, já que está defendendo a seleção brasileira sub-23 no Pré-Olímpico.

Desta forma, a tendência é que Tiago Nunes escale o Timão com: Cássio; Fagner, Pedro Henrique, Gil e Lucas Piton; Richard, Camanho, Ramiro, Luan e Janderson; Boselli.

Além de maior vencedor do Paulistão, o Corinthians é o atual tricampeão do Estadual. Por isso, o goleiro Cássio afirmou, na última terça-feira (21), que a Alvinegro é o time a ser batido na competição.