Corinthians: Cantillo pode ser baixa no Paulista após aparecer em pré-lista da Colômbia

Daniel Augusto Jr/Ag. Corinthians Cantillo pode desfalcar o Corinthians na última rodada do Paulistão



O Corinthians pode ter um desfalque de peso na rodada derradeira do Campeonato Paulista. Trata-se de Víctor Cantillo, volante que apareceu na pré-lista da Colômbia para as duas primeiras partidas da seleção nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. O corintiano está entre os 34 relacionados do treinador Carlos Queiroz, que cortará 11 nomes.

A seleção colombiana começa a sua trajetória rumo ao Mundial diante da Venezuela, no dia 27 de março, em casa, e contra o Chile, no dia 31 do mesmo mês, em Santiago.

O Corinthians, por sua vez, encara o Oeste no dia 1º de abril, no último jogo do time alvinegro na fase de grupos. Assim, em caso de convocação, Cantillo seria ausência quase certa na partida que acontecerá fora dos domínios do Timão.

Contratado no início desta temporada, Cantillo virou titular no time de Tiago Nunes rapidamente, sendo um dos jogadores mais bem avaliados pela torcida do elenco atual.

Lanterna do Grupo D, o Alvinegro não vence há cinco partidas e pode terminar a próxima rodada dentro da zona de rebaixamento.