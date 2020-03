Corinthians começa pausa no Paulistão 2020 praticamente eliminado

DENNY CESARE/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO O Corinthians está fazendo uma péssima campanha no Paulistão 2020



O Corinthians não terá muita perspectiva durante a paralisação do Campeonato Paulista. Com a vitória do Guarani sobre a Ponte Preta, na noite da última segunda-feira (16), o Timão começa a pausa no Estadual praticamente sem chances de avançar para as quartas de final do torneio.

Isto, porque o Alvinegro paulista, terceiro colocado do Grupo D com 11 pontos, está com cinco a menos que o Bugre, vice-líder da chave e único time que ainda pode ser alcançado pelo Corinthians – o RB Bragantino, com 17 pontos, não poderá ser ultrapassado porque leva ampla vantagem no critério de números de vitórias.

Restando apenas duas rodadas para o término da fase de grupos do Paulistão, não bastará ao Corinthians vencer Palmeiras (casa) e Oeste (fora). O grupo comandado por Tiago Nunes também terá que torcer para que o Guarani perca os duelos diante de Botafogo-SP (fora) e São Paulo (casa).

A equipe do Parque São Jorge também poderá avançar caso o time campineiro some 1 ponto nos últimos dois jogos. Neste caso, a vaga seria definida no critério de saldo de gols – atualmente, o Guarani leva vantagem sobre o Corinthians: 6 a 2.

Ontem, a Federação Paulista de Futebol (FPF) e os 16 clubes que compõem a Série A1 entraram em consenso e determinaram a paralisação da competição por período indeterminado. A medida tem como objetivo minimizar a propagação do novo coronavírus.

Desta forma, as datas das próximas rodadas do Paulistão seguem indefinidas. A Federação e as agremiações entrarão em contato semanalmente para acertar detalhes de um possível retorno.