Corinthians confirma lesão de Cazares e chega a 16 desfalques; veja lista

O time do Parque São Jorge irá encarar o Bahia na próxima quinta-feira, 27, fora de casa; veja provável escalação

Rodrigo Coca/Ag. COrinthians Cazares durante partida do Corinthians



O Corinthians tem uma série de desfalques para a partida diante do Bahia, marcada para esta quinta-feira, 27, em Salvador, válida pelo Campeonato Brasileiro. Depois de informar que dez atletas do time contraíram a Covid-19, o clube alvinegro também confirmou que o meio-campista Juan Cazares também não estará à disposição do treinador Vagner Mancini. O equatoriano sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa e não terá condições de encarar a equipe nordestina.

Desta forma, Cazares aumenta a quantidade de jogadores entregues ao Departamento Médico. Além dele, o zagueiro Jemerson, o lateral esquerdo Lucas Piton e o volante Roni estão se recuperando de lesões. Já Leo Natel e Romulo Otero não estarão em campo porque precisam cumprir suspensão automática. Enquanto isso, Danilo Avelar, Luan, Everaldo, Mantuan, Léo Santos, Guilherme Castellani, Walter, Ruan Oliveira, Ramiro e Matheus Davó foram infectados pelo novo coronavírus e estão isolados do restante do grupo.

Assim, Vagner Mancini deve armar o Corinthians com Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Cantillo, Gustavo Silva, Mateus Vital e Gabriel Pereira (Camacho); Jô. Uma vitória deixaria o time do Parque São Jorge mais próximo do grupo que garante vaga para a próxima edição da Copa Libertadores.

Veja a lista completa de desfalques do Corinthians:

– Cazares (lesão)

– Jemerson (lesão)

– Piton (lesão)

– Roni (lesão)

– Natel (suspenso)

– Otero (suspenso)

– Avelar (Covid-19)

– Luan (Covid-19)

– Everaldo (Covid-19)

– Mantuan (Covid-19)

– Léo Santos (Covid-19)

– G. Castellani (Covid-19)

– Walter (Covid-19)

– Ruan Oliveira (Covid-19)

– Ramiro (Covid-19)

– Davó (Covid-19)