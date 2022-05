Corinthians defende vantagem histórica sobre o Fortaleza no Campeonato Brasileiro  

O Alvinegro recebe o Leão do Pici na tarde deste domingo, 1º, pela quarta rodada do Nacional

Rodrigo Coca/Agência Corinthians Roger Guedes comemorando gol pelo Corinthians



O Corinthians recebe o Fortaleza neste domingo, 1º, na Neo Química Arena, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro — a bola rola a partir das 16h (de Brasília). Precisando de uma reação após perder para o rival Palmeiras, o time treinado por Vitor Pereira tem seis pontos na competição, ocupa a terceira posição na tabela de classificação e sonha em reassumir a liderança. Para isso, os corintianos terão que ganhar do Leão do Pici e torcer para tropeços de Santos e Atlético-MG, que possuem sete pontos cada. A equipe cearense, por sua vez, vive uma situação completamente oposta. Apesar de ter entrado em campo apenas duas vezes, o grupo comandado por Pablo Vojvoda ainda não pontuou e busca sair da lanterna.

Levando em consideração o retrospecto nos jogos entre os times no Brasileirão, a vantagem é toda do Corinthians. Segundo as estatísticas do site de apostas Bob, em 15 encontros com o Fortaleza na competição nacional, o Timão levou a melhor dez vezes, empatou em três jogos e perdeu apenas dois. O Alvinegro, inclusive, não foi derrotado pelos cearenses nas últimas oito partidas em que atuou como mandante. Desta forma, considerando o histórico e o desempenho das equipes, é possível afirmar que o time comandado por Vítor Pereira é considerado favorito para o duelo. O conjunto do Parque São Jorge, aliás, vem de sete triunfos e uma igualdade nas últimas partidas realizadas na Neo Química Arena.

