Corinthians divulga lista de relacionados para confronto diante do Avaí; confira 

FELIPE DUEST/PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO O Corinthians venceu o Botafogo na primeira rodada do Brasileirão



O Corinthians divulgou a lista de relacionados para o duelo diante deste sábado, 16, diante do Avaí, na Neo Química Arena, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro 2022 – a bola partir das 19 horas (de Brasília). Recém-Contratado, o lateral-direito português Rafael Ramos, que foi apresentado oficialmente nesta sexta-feira, será opção do técnico Vitor Pereira diante dos catarinenses. Além dele, a outra novidade fica por conta do zagueiro Robert Renan, um dos jovens formados na categoria de base. Vale lembrar que o treinador inscreveu 28 atletas para o jogo e precisará cortar cinco nomes do banco de reservas.

Veja os relacionados abaixo: