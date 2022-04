Corinthians divulga relacionados para enfrentar a Portuguesa-RJ sem alguns ‘medalhões’; veja lista 

Pensando em descansar alguns atletas e rodar o elenco em meio a maratona de partidas, o técnico Vitor Pereira não levará o que tem de melhor para o duelo da Copa do Brasil

Felipe Szpak/Agência Corinthians Vitor Pereira comandando treino no Corinthians



O Corinthians divulgou a lista de relacionados para o duelo contra a Portuguesa-RJ, marcado para esta quarta-feira, 20, a partir das 21h30 (de Brasília), válido pela ida da terceira fase da Copa do Brasil – a partida acontecerá no Estádio do Café, em Londrina, no Paraná. Pensando em descansar alguns atletas e rodar o elenco em meio a maratona de partidas, o técnico Vitor Pereira não levará alguns “medalhões” para o jogo, como Renato Augusto, Paulinho, Willian e Júnior Moraes, por exemplo. Além dos veteranos, alguns atletas mais jovens serão preservados, casos de João Vitor e Maycon. Vale lembrar que no próximo sábado, 23, o Alvinegro encara o rival Palmeiras, na Arena Barueri, pela terceira rodada do Brasileirão. Depois, o time recebe o Boca Juniors, na Neo Química Arena, pela Copa Libertadores da América.

Veja a lista de relacionados abaixo: