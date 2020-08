Corinthians e Palmeiras já decidiram o Paulistão sete vezes; veja retrospecto

Rivais começam a disputar a decisão do Campeonato Paulista 2020 nesta quarta-feira, 5, na Arena Corinthians

Rodrigo Coca/Agência Corinthians Corinthians e Palmeiras se enfrentarão pela oitava vez na final do Paulistão



Corinthians e Palmeiras começam a decidir quem será o vencer do Campeonato Paulista 2020 nesta quarta-feira (5), na Arena, em Itaquera. A partida de volta, no Allianz Parque, está marcada para o próximo sábado (8). Esta será a oitava vez que os arquirrivais se enfrentarão em uma final de Estadual. Até o momento, o clube do Parque São Jorge tem uma leve vantagem, tendo quatro títulos conquistados contra três do Alviverde. Além disso, o retrospecto recente favorece o Timão, que triunfou nas últimas decisões: 1995, 1999 e em 2018 – a última foi cercada de polêmica envolvendo arbitragem.

O Palmeiras, por sua vez, bateu o Corinthians na decisão do Paulista pela última vez em 1993, quando a então equipe treinada por Wanderley Luxemburgo aplicou uma goleada de 4 a 0, encerrando um jejum de 17 anos sem títulos – o torneio é lembrado em forma de música por torcedores palmeirenses até os dias atuais.

Já no confronto geral, o Corinthians possui uma pequena vantagem sobre o Palmeiras. Depois da vitória recente no Dérbi válido pela fase de grupos, o Alvinegro chegou a 128 vitórias na história do clássico, contra 127 do Verdão.

FINAIS DO PAULISTÃO ENTRE CORINTHIANS E PALMEIRAS

1936 – Palestra Itália campeão

Palestra Itália 2 x 1 Corinthians 9/5/1937 – Parque Antártica

1954 – Corinthians campeão

Palmeiras 1 x 1 Corinthians 6/2/1955 – Pacaembu

1974 – Palmeiras campeão

Corinthians 1 x 1 Palmeiras 18/12/1974 – Pacaembu

Palmeiras 1 x 0 Corinthians 22/12/1974 – Morumbi

1993 – Palmeiras campeão

Corinthians 1 x 0 Palmeiras 6/6/1993 – Morumbi

Palmeiras 4 x 0 Corinthians 12/6/1993 – Morumbi

1995 – Corinthians campeão

Palmeiras 1 x 1 Corinthians 30/7/1995 – Santa Cruz (Ribeirão Preto)

Corinthians 2 x 1 Palmeiras 6/8/1995 – Santa Cruz (Ribeirão Preto)

1999 – Corinthians campeão

Corinthians 3 x 0 Palmeiras 13/6/1999 – Morumbi

Palmeiras 2 x 2 Corinthians 20/6/1999 – Morumbi

2018 – Corinthians campeão

Corinthians 0 x 1 Palmeiras 31/3/2018 – Arena Corinthians

Palmeiras 0 (3) x 1 (4) Corinthians 8/4/2018 – Allianz Parque