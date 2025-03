Corinthians faz primeiro treino para final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras

Igor Coronado, que se recupera de uma lesão muscular na coxa direita, participou de parte do treinamento e pode ser uma opção para o jogo de quinta-feira

Na manhã deste sábado (22), o Corinthians realizou seu primeiro treino tático no CT Joaquim Grava, visando a partida decisiva do Campeonato Paulista contra o Palmeiras. Sob a orientação do técnico Ramón Diaz, a equipe foi dividida em setores ofensivos e defensivos, após uma sessão de ativação na academia e exercícios de troca de passes. Igor Coronado, que se recupera de uma lesão muscular na coxa direita, participou de parte do treinamento e pode ser uma opção para o jogo de quinta-feira. O jogador não entra em campo desde o empate contra o Guarani, ocorrido em 23 de fevereiro.

Por conta da Data Fifa, o treino teve a ausência de alguns jogadores importantes, como Memphis, Carrillo, Félix Torres, Romero e Martínez, que estão representando suas seleções em compromissos internacionais. A final do Campeonato Paulista está marcada para quinta-feira, na Neo Química Arena. O Corinthians chega para essa decisão após vencer o primeiro jogo por 1 a 0, com um gol de Yuri Alberto.

Publicado por Fernando Dias