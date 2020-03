Corinthians pode entrar na zona de rebaixamento do Paulista na próxima rodada

Luís Moura/Estadão Conteúdo Fagner é lateral-direito do Corinthians



Lanterna do Grupo D, o Corinthians está fora da zona de classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista. O Timão, no entanto, pode mudar de foco no torneio estadual em caso de derrota na próxima rodada, diante do Ituano, no domingo (15). Se perder a partida marcada na Arena, em Itaquera, o Alvinegro poderá terminar o dia entre os rebaixados.

Com 10 pontos conquistados, o Corinthians é o 11º colocado da classificação geral do Paulistão, à frente apenas de Água Santa (10) no critério de saldo de gols, além de Ituano (9), Botafogo-SP (8), Ponte Preta (7) e Oeste (7). Vale lembrar que a Macaca ainda tem confronto marcado para hoje, contra RB Bragantino, no complemento da nona rodada.

Desta forma, o Timão poderá entrar na zona de rebaixamento, composta pelos dois piores time da competição, com um revés para o Ituano e uma terrível combinação de resultados.

Para o cenário do time comandado por Tiago Nunes ficar mais crítico, o Água Santa precisaria apenas empatar com o RB Bragantino na próxima sexta-feira (13), a Ponte Preta ganhar um de seus próximos dois jogos (RB Bragantino e Guarani) e o Oeste bater o Botafogo-SP, em casa.

Sem vencer há cinco rodadas, o Corinthians ainda terá pela frente Ituano (casa), Palmeiras (fora) e Oeste (fora) nos últimos embates da fase de grupos.

Veja como o Corinthians pode entrar na zona de descenso: