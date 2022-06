Corinthians pode ter até oito desfalques contra o Boca Juniors; veja lista

Em entrevista coletiva, Vitor Pereira afirmou que não sabe se contará com o retorno de algum jogador machucado

Corinthians e Boca Juniors fazem a primeira partida das oitavas de final da Copa Libertadores da América nesta terça-feira, 28, a partir das 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. Para o duelo importantíssimo, o técnico Vitor Pereira pode ter até oito desfalques. Além dos machucados Maycon e Paulinho, além do suspenso Víctor Cantillo (suspenso), o Timão tem cinco dúvidas para o embate contra os argentinos. Fora do empate contra o Santos, em jogo realizado no último sábado, o quarteto João Victor, Gil, Renato e Gustavo Silva sofre com problemas físicos e não tem previsão de retorno. Já Du Queiroz, que participou do duelo com o Peixe, saiu de campo machucado e virou problema de última hora.

Em entrevista coletiva, Vitor Pereira afirmou que não sabe se contará com o retorno de algum jogador. “Depois me chamam de professor Pardal, colocamos o Piton para ver se pelo meio ele conseguia fazer algo. Foi mais um teste, vamos imaginar que o Renato não volte e o Du fique fora. Comecem a escrever que eu também vou começar a imaginar, ainda sem o Cantillo, sem Paulinho, sem Maycon. Vamos ver, vamos tentar, vamos lutar. Tenho que inventar, é isso. Professor Pardal, eu gostava, era engraçado. Nunca imaginei que iriam me chamar disso no futebol, é engraçado (risos). Nem eu sei qual equipe vai jogar, vamos ver”, disse o técnico corintiano, logo após o clássico contra o Santos.

Desta forma, um provável Corinthians diante do Boca Juniors tem: Cássio, Fagner, João Victor (Robert Renan), Raul Gustavo e Lucas Piton (Fábio Santos); Du Queiroz, Roni e Giuliano; Gustavo Mantuan, Willian e Róger Guedes. O time argentino, por sua vez, deve ter Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Agustín Sandez; Pol Fernández, Alan Varela, Óscar Romero; Exequiel Zeballos, Darío Benedetto y Sebastián Villa. A partida de volta está marcada para o dia 5 de julho, na Bombonera.