Corinthians recusa seguro com patrocinadora responsável por pagar Depay e que está fora de lista das bets

Memphis Depay durante a partida entre Corinthians x Atlético GO realizada na Neo Química Arena em São Paulo, SP. O jogo é válido pela 27ª rodada do Brasileirão 2024



O Corinthians decidiu não contratar um seguro com a Esportes da Sorte, sua patrocinadora, que é responsável pelo pagamento do salário do jogador Memphis Depay. A ausência da marca na lista de apostas autorizadas pelo governo federal gerou preocupação, especialmente considerando que o clube paga cerca de R$ 3,5 milhões mensais ao atleta com o apoio da empresa. O contrato entre o Corinthians e a Esportes da Sorte, assinado em junho, tem um valor total de aproximadamente R$ 100 milhões até 2026. Dentro desse acordo, há uma cláusula que assegura R$ 57 milhões para a contratação de um jogador de destaque, que neste caso é Memphis Depay. A ideia de um seguro surgiu após o CEO da empresa, Darwin Filho, ser alvo de um mandado de prisão em uma investigação relacionada a lavagem de dinheiro.

Apesar da situação, a diretoria do Corinthians acredita que a Esportes da Sorte honrará o contrato, mesmo com a ausência da marca na lista do governo. O vínculo de Memphis com o clube se estende até julho de 2026, totalizando cerca de R$ 100 milhões em salários. O clube reafirmou sua confiança na Esportes da Sorte, destacando que está em diálogo com a patrocinadora para obter esclarecimentos sobre a regularização de sua situação. A empresa, que opera sob a HSF Gaming N.V., afirma que sua exclusão da lista é um erro do Ministério da Fazenda e que já atendeu a todas as exigências necessárias.

A Esportes da Sorte, que atua no mercado desde 2018 e está registrada em Curaçao, espera resolver a questão em breve. Em um contraste curioso, a antiga patrocinadora do Corinthians, a Vai de Bet, foi incluída na lista de apostas autorizadas, apesar de ter rescindido seu contrato com o clube após um escândalo. A Vai de Bet, que agora possui autorização para operar no Brasil, está sob investigação pela Polícia Civil de Pernambuco por suspeitas de lavagem de dinheiro.

