Corinthians sai na frente, mas cede empate com o Botafogo-SP pelo Campeonato Paulista

Empate interrompeu sequência de vitórias do Timão, que entrou em campo sem técnico e com apenas três jogadores do time titular

THIAGO CALIL/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Resultado mantém o Corinthians como líder isolado do Grupo A



Ainda sem um novo treinador, o Corinthians fez um jogo pragmático, sem criatividade, e teve sua sequência positiva no Campeonato Paulista quebrada ao empatar por 1 a 1 com o Botafogo em Ribeirão Preto na noite deste sábado, 19. O time buscava o quarto triunfo seguido no torneio. Com apenas três titulares escalados pelo interino Fernando Lázaro desde o início – Cássio, João Victor e Roger Guedes – o time alvinegro encontrou dificuldades no interior de São Paulo. Saiu na frente, com o zagueiro Raul Gustavo, no primeiro tempo, mas levou o empate na etapa final, quando Hélio Paraíba marcou para a equipe da casa. O Corinthians tem 14 pontos e lidera com folga o seu grupo, o A. O Botafogo disputa com o Mirassol a vice-liderança do Grupo C, cujo líder é o Palmeiras. O time de Ribeirão Preto soma 12 pontos e aparece no terceiro posto. A equipe ainda não venceu em casa neste Paulistão.

*Com informações do Estadão Conteúdo