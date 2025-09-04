Corinthians sai na frente, vê Bragantino virar, mas vence por 3 a 2 no Paulistão Feminino

Time alvinegro se isolou ainda mais na liderança, enquanto as Bragantinas não conseguiram se aproximar da zona de classificação

Fernando Roberto/Red Bull Bragantino Corinthians marca no fim e venceu Bragantino por 3 a 2



Em um jogo marcado por duas viradas e muita emoção, o Corinthians venceu o Red Bull Bragantino por 3 a 2 nesta quinta-feira (4), no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 8ª rodada do Campeonato Paulista Feminino. O time alvinegro abriu o placar aos 25 minutos do primeiro tempo com Letícia Monteiro, após passe de Gisela Robledo. Dois minutos depois, o Bragantino empatou com um golaço de Catalina. Ainda na etapa inicial, Ilana Mendonça aproveitou rebote e virou para as donas da casa.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Na segunda etapa, o Corinthians buscou a reação. Ellen Cristine deixou tudo igual aos 32 minutos e, já aos 45, Gisela Robledo acertou um chute forte de fora da área, garantindo a vitória corintiana. Com o resultado, o Corinthians segue isolado na liderança do Paulistão Feminino, com 21 pontos, e mantém um tabu contra o Bragantino: em 13 confrontos na história da competição, são 11 vitórias alvinegras e dois empates. O Bragantino, por sua vez, permanece em 6º lugar, com oito pontos, ainda fora da zona de classificação para o mata-mata.

O Corinthians volta a campo no domingo (7), contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte, pela primeira partida da final do Brasileirão Feminino. Já o Bragantino só retorna no dia 17 de setembro, quando enfrenta o Atlético-PI pela Copa do Brasil Feminina.