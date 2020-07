Corinthians tem Mirassol como freguês no Campeonato Paulista; veja retrospecto

Alvinegro nunca perdeu para o time do interior; equipes têm campanhas idênticas no atual Estadual

Reprodução Corinthians e Mirassol empataram por 1 a 1 em jogo disputado no interior



O Corinthians enfrentará um “freguês” na semifinal do Campeonato Paulista, no próximo domingo (2), na Arena, localizada em Itaquera – o horário do duelo será definido pela FPF ainda nesta sexta-feira (31). Considerando os nove jogos disputados entre o Alvinegro e o Mirassol, a equipe do Parque São Jorge leva enorme superioridade, com cinco vitórias, quatro empates e nenhuma derrota – todas partidas foram disputadas pelo Estadual. Além disso, o Timão ainda marcou nove gols no histórico do confronto, diante de apenas cinco do Leão.

A partida deste domingo, no entanto, será a mais importante do confronto Corinthians x Mirassol. Em todos os outros jogos, os times se enfrentaram pela fase inicial do Paulistão, em embates com menos relevância. O último duelo entre as equipes, inclusive, foi assim: empate em 1 a 1 no atual campeonato estadual, com gols do meio-campista Ramiro, do Alvinegro, e de Camilo, do time interiorano.

Se a história não joga a favor do Mirassol, os comandados do treinador Ricardo Catalá podem contar com a superstição: o Leão também nunca havia vencido o São Paulo, time que foi derrubado em casa, no Estádio do Morumbi, na última quarta-feira, pelo placar de 3 a 2.

No atual Estadual, Corinthians e Mirassol fazem campanhas praticamente idênticas, com 20 pontos somados para cada lado, incluindo 5 vitórias, 5 empates e 3 derrotas para cada equipe. O Timão ganhou o direito de disputar sua partida em casa graças à vantagem no saldo de gols (7 a 6). O vencedor enfrentará quem passar de Palmeiras x Ponte Preta, duelo que também acontecerá no próximo domingo. O Verdão passou pelo Santo André para chegar à semifinal, enquanto a Macaca despachou o Santos, em plena Vila Belmiro.