Corinthians tem quatro possíveis adversários na semi do Paulistão; confira

Nesta fase do Estadual, também decidida em partida única, o time com melhor campanha na classificação geral duela contra o quarto, enquanto o segundo e o terceiro se enfrentam

VAN CAMPOS/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Fagner marcou na vitória do Corinthians sobre a Inter de Limeira



O Corinthians tornou-se o primeiro time a se classificar para as semifinais do Campeonato Paulista, ao golear a Inter de Limeira por 4 a 1, na tarde da última terça-feira, 11, na Neo Química Arena. Agora, o time liderado por Vagner Mancini espera o desfecho dos confrontos das quartas de final para conhecer o seu rival. Nesta quarta-feira, Mirassol e Guarani se enfrentam, enquanto a sexta-feira, 14, reserva os jogos RB Bragantino x Palmeiras e São Paulo x Ferroviária. Mas quais são os possíveis adversários do Alvinegro na próxima fase? Abaixo, a Jovem Pan Online explica com quem o Timão pode medir forças no próximo domingo, 16, quando os finalistas do Estadual serão conhecidos.

Nas semifinais do Paulistão, também decididas em partidas únicas, o time com melhor campanha na classificação geral duela contra o quarto, enquanto o segundo e o terceiro se enfrentam. Os dois primeiros colocados têm o privilégio de atuar em casa. Atualmente, a tabela geral do Estadual, que soma pontos até o término do Estadual, tem: 1º Corinthians – 28 pontos (8 vitórias, 11 gols de saldo e 21 gols marcados); 2º São Paulo – 27 pontos (8 vitórias, 19 gols de saldo e 28 gols marcados); 3º Red Bull Bragantino – 23 pontos (6 vitórias, 8 gols de saldo e 15 gols marcados); 4º Ferroviária – 21 pontos (6 vitórias, 8 gols de saldo e 20 gols marcados); 5º Palmeiras – 21 pontos (6 vitórias, 8 gols de saldo e 18 gols marcados); 6º Mirassol – 18 pontos (5 vitórias, 0 gols de saldo e 15 gols marcados); e 7º Guarani – 14 pontos (4 vitórias, -5 gols de saldo e 11 gols marcados).

Assim, o Corinthians tem quatro possíveis rivais na próxima fase. Se o Alvinegro terminar na primeira posição – para isso, teria que ver o São Paulo ser eliminado já nas quartas de final, o time de Vagner Mancini enfrentará a equipe com a quarta melhor campanha, sendo necessariamente Mirassol ou Guarani. Já se o Tricolor paulista avançar, o Timão cairá para segunda colocação geral, encarando o terceiro, que será o vencedor do duelo entre RB Bragantino e Palmeiras. Vale lembrar que as decisões do Paulistão estão marcadas para os dias 20 e 23 deste mês.