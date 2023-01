Corinthians terá quatro desfalques para a estreia no Paulistão; confira

Timão inicia o Estadual no domingo, dia 15, contra o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista

Rodrigo Coca/Agência Corinthians Yuri Alberto ficará fora da estreia no Paulistão por dores no tornozelo



Nesta sexta-feira, 13, o Corinthians divulgou a lista dos inscritos para a primeira rodada do Campeonato Paulista. A equipe estreia no Estadual no domingo, 15, contra o Red Bull Bragantino no Nabi Abi Chedid, às 16h (horário de Brasília), pelo Grupo C. Ao todo são 48 nomes: 20 na lista A e 28 na lista B, que tem essencialmente garotos da base. No entanto, o que chamou a atenção no comunicado foram as ausências que Fernando Lázaro terá na estreia. Ficam de fora o lateral-esquerdo Matheus Bidu, os atacantes Romero e Yuri Alberto e o meio-campista Adson. Segundo o clube, os dois primeiros estão com problemas na documentação e Yuri está com dores no tornozelo. O atacante comprado em definitivo pelo Corinthians junto ao Zenit também não teve seu contrato atualizado no BID. A nota do clube afirma que os três estarão regularizados para a segunda rodada. Já Adson cumpri suspensão da temporada passada, quando foi expulso no jogo contra o São Paulo, na semifinal.

Confira todos os 48 jogadores relacionados para o jogo de domingo:

LISTA A

Goleiros: Carlos Miguel e Cássio

Laterais: Fábio Santos, Fagner e Rafael Ramos

Zagueiros: Balbuena, Bruno Méndez, Caetano e Gil

Meio-campistas: Cantillo, Du Queiroz, Fausto Vera, Giuliano, Maycon, Paulinho, Renato Augusto e Roni

Atacantes: Adson, Júnior Moraes, Róger Guedes

LISTA B

Goleiros: Cadu, Felipe Longo, Kauê e Matheus Donelli

Laterais: Caipira, Léo Mana e Vitor Meer

Zagueiros: Alemão, João Pedro, Murillo, Renato e Vinicius Cressi

Meio-campistas: Biro, Breno Bidon, Gabriel Moscardo, Guilherme Henrique, Matheus Araújo, Pedrinho, Riquelme, Ryan e Thomas Argentino

Atacantes: Arthur Sousa, Felipe Augusto, Giovane, Kayke, Pedro, Juninho e Wesley