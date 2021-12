Corinthians treina de olho no Grêmio e Giuliano volta a realizar atividade em grupo

Meio-campista se recupera de lesão muscular na coxa direita e pode estar entre os relacionados para partida

Rodrigo Coca/Agência Corinthians Giuliano se recupera de lesão muscular na coxa direita



O meio-campista Giuliano, que se recupera de uma lesão muscular na coxa direita, foi a novidade do treinamento do Corinthians nesta sexta-feira, 3, no CT Joaquim Grava. O atleta concluiu a transição com a preparação física e retornou às atividades em grupo. A evolução pode ser um sinal de que Giuliano esteja entre os relacionados para o jogo de domingo, dia 5, às 16h (horário de Brasília), contra o Grêmio na Neo Química Arena pelo Campeonato Brasileiro. A lista será divulgada apenas neste sábado. O técnico Sylvinho fez uma atividade tática em metade do gramado com todos os atletas. Uma equipe precisava marcar o gol, enquanto a outra tentava recuperar a bola e fazê-la chegar até o goleiro, que permanecia no círculo central. Após o treinamento, alguns atletas realizaram atividades complementares com a comissão técnica, como cobranças de falta, finalizações e cabeceios defensivos. O último jogo antes da partida será na manhã de sábado.