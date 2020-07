Corinthians tem leve vantagem sobre o Palmeiras em Itaquera; veja

Mesmo sendo superior ao Alviverde, time corintiano costuma não tem muito sossego quando recebe o arquirrival

ALEX SILVA/ESTADÃO CONTEÚDO Romero durante partida contra Corinthians e Palmeiras



O Corinthians não tem outra alternativa a não ser vencer o Palmeiras, nesta quarta-feira (22), em Itaquera, no confronto válido pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. Terceiro colocado do Grupo D, o Alvinegro precisa de um triunfo para manter viva a chance de classificação ao mata-mata do Estadual na última rodada. O problema, no entanto, é que o adversário é indigesto e costuma trazer complicações quando a partida é realizada na Zona Leste da cidade de São Paulo.

Em dez clássicos realizados na Arena Corinthians, o Timão leva vantagem contra o seu principal rival, tendo cinco vitórias, dois empates e três derrotas para os palmeirenses sob o seu domínio. Foram 12 gols marcados pelo time do Parque São Jorge contra 10 feitos pelos palestrinos. O Dérbi desta quarta-feira, por outro lado, possui um componente inusitado: devido à pandemia da Covid-19, o embate será disputado com portões fechados e sem a presença de torcedores, algo inédito na centenária história do duelo entre alvinegros e alviverdes.

Já considerando todos os confrontos entre Corinthians e Palmeiras na história, o duelo é muito parelho, tendo 127 vitórias para cada lado e 108 igualdades. Desta forma, a partida de hoje ainda pode servir como o desempate de um dos duelos mais tradicionais do futebol brasileiro.

Como não se faltasse ingredientes para o clássico, torcedores do Palmeiras invadiram a casa corintiana e picharam frases provocativas, além de lembrar goleadas históricas do Alviverde.