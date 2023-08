Corinthians vence de virada o Newell’s e abre vantagem nas oitavas da Sul-Americana

Argentinos abriram o placar no primeiro tempo, mas Yuri Alberto e Wesley deram a vitória ao Timão

TOMZÉ FONSECA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Wesley marcou seu primeiro gol no time profissional do Corinthians



Nesta terça-feira, 1º, o Corinthians recebeu o Newell’s Old Boys pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa Sul-Americana e venceu, de virada, por 2 a 1. O resultado teve influência direta das mudanças pontuais de Vanderlei Luxemburgo. Em uma Neo Química Arena lotada, o Corinthians dominou o jogo no primeiro tempo, mas teve dificuldades de finalização. E na máxima de “quem não faz toma”, nos acréscimos, em lance rápido de ataque, Portillo chutou cruzado e abriu o placar para os argentinos. Na volta do intervalo, o roteiro foi o mesmo, mas aí o Timão desencantou. Aos 9 minutos, a arbitragem marcou pênalti para o Corinthians. Yuri Alberto foi para a cobrança e converteu, empatando o jogo. Aos 20, Wesley recebeu cruzamento de Romero e apareceu sozinho na grande área para chutar pro gol, virando o placar. O camisa 36 fez seu primeiro gol na equipe profissional. Os dois saíram do banco. O Timão conseguiu segurar a vantagem e na próxima semana viaja à Argentina para definir a vaga às quartas de final.