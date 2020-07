Corinthians vence, conta com ajuda do São Paulo e avança ao mata-mata do Paulista

Alvinegro fez a sua parte e contou com a vitória do Tricolor sobre o Guarani para avançar às quartas de final

Reprodução/Globoesporte.com O Corinthians avançou ao mata-mata do Paulista



O Corinthians está classificado para as quartas de final do Campeonato Paulista. Neste domingo (26), o Timão fez o seu dever de casa ao bater o Oeste por 2 a 0, na Arena Barueri, na última rodada da fase de grupos do estadual. Além disso, a equipe do Parque São Jorge foi beneficiada com a vitória do São Paulo por 3 a 1 sobre o Guarani, na Vila Belmiro. Com a combinação dos resultados, o Alvinegro ultrapassou o Bugre (17 a 16) e terminou na segunda posição Grupo D.

A partida do Corinthians foi dramática até o minuto final. Os comandados de Tiago Nunes sofreram uma pressão do Oeste, que incomodaram o goleiro Cássio em diversos momentos do primeiro tempo. Nos acréscimos, no entanto, Luan alçou bola na área para Danilo Avelar completar para as redes. No segundo tempo, o time do interior chegou a ter um gol bem anulado e passou a levantar várias bolas na áreas, que não surtiram efeito. O Timão, no fim, chegou a ampliar a vantagem com gol de Ederson, já nos acréscimos. Além da classificação corintiana, o Oeste acabou sendo rebaixado para série A-2 do Paulistão.

Desta forma, o Corinthians enfrentará o RB Bragantino nas quartas de final, em jogo único, que ainda não tem data definida. Por ter a melhor campanha na chave, o time de Bragança será o mandante do confronto, no Estádio Municipal Prefeito José Liberatti.

Nas lentes da Corinthians TV, o gol de @DaniloAvelar que vai dando a vitória ao Timão até aqui! #OESxSCCP (0-1) #VaiCorinthians pic.twitter.com/xkUMhsP8Fs — Corinthians (@Corinthians) July 26, 2020

FICHA TÉCNICA

OESTE 0 x 2 CORINTHIANS

OESTE – Glauco; Eder Sciola, Sidimar, Renan Fonseca e Gustavo Salomão (De Paula); Betinho, Matheus Oliveira (Kauã Jesus) e Mazinho (Tite); Marlon, Bruno Lopes (Welliton) e Bruno Paraíba (Bruno Gonçalves). Técnico: Renan Freitas.

CORINTHIANS – Cássio; Fagner, Gil, Danilo Avelar e Carlos Augusto; Gabriel, Camacho (Éderson), Ramiro (Sidcley) e Luan (Matheus Davó); Everaldo (Janderson) e Boselli (Mateus Vital). Técnico: Tiago Nunes.

GOL – Danilo Avelar, aos 47 minutos do primeiro tempo; Éderson, aos 45 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Marlon (Oeste); Gabriel e Danilo Avelar (Corinthians).

CARTÃO VERMELHO – Marlon (Oeste).

ÁRBITRO – Luiz Flávio de Oliveira (Fifa).

RENDA E PÚBLICO – Jogo com portões fechados.

LOCAL – Arena Barueri, em Barueri (SP).