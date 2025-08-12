Corinthians vence Ferroviária por 2 a 0 e abre vantagem na liderança do Paulista Feminino
Dayana Rodriguez e Carol Nogueira foram as autoras dos gols das Brabas, que está cinco pontos à frente do segundo colocado, o Palmeiras
O Corinthians segue invicto no Campeonato Paulista Feminino e isolado na liderança, com 15 pontos, cinco a mais que o vice Palmeiras, que entra em campo na quinta-feira (14) contra ao Santos. Nesta terça-feira (12), a equipe recebeu, no Pacaembu, a Ferroviária, um jogo que é um clássico no feminino, e venceu por 2 a 0, com gols de Dayana Rodriguez e Carol Nogueira. A equipe da capital foi superior ao time do interior. O primeiro gol das Brabas saiu aos 34 minutos do primeiro tempo, quando a meio-campista venezuelana, Dayana Rodriguez, acertou um belo chute de três dedos na entrada da área, encobrindo a goleira e marcando seu primeiro gol com a camisa do Corinthians.
Já no segundo tempo, aos 21 minutos, a atacante Carol Nogueira, que tinha acabado de entrar, recebeu um passe de Letícia Monteiro e finalizou para ampliar o placar. Aos 26 minutos da segunda etapa, a zagueira corintiana Érika foi expulsa após uma falta em um lance de contra-ataque da Ferroviária. Mesmo com uma jogadora a menos, o Corinthians conseguiu segurar o resultado.
Uma novidade da partida, foi que a Federação Paulista de Futebol (FPF) adotou a câmara do árbitro, que ficar presa ao corpo da juíza, igual a que foi usada no Mundial de Clubes. Um recurso novo no futebol feminino nacional. A entidade planeja repetir a iniciativa em outras competições com destaque para o Paulistão 2026.
O próximo confronto do Corinthians é pelas quartas de final do Brasileiro Feminino. Recebe o Bahia, nesta sexta-feira (15), às 21h, e tem a vantagem do empate, já que ganhou o jogo de ida por 2 a 1. Já a Ferroviária, vai encarar o São Paulo no Morumbi, no sábado (16), às 16h, e está tudo em aberto, já que as equipes empataram o jogo de ida sem gols.
NOVIDADE NA ÁREA! 🤩
O Superclássico Sicredi entre Corinthians e Ferroviária é o PRIMEIRO JOGO DO BRASIL a contar com a câmera na árbitra! #PaulistãoFemininoSicredi pic.twitter.com/rT0JLklqXf
— Paulistão Feminino (@PaulistaoFem) August 12, 2025
