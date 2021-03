Corinthians vira contra a Ponte Preta e vence a primeira partida no Paulistão

A Macaca saiu na frente aos 31 do primeiro tempo, mas o Corinthians virou com Mateus Vital e Jô (de pênalti)

MARCO GALVãO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Corinthians vira para cima da Ponte Preta na Neo Química Arena



Pela terceira rodada do Campeonato Paulista, o Corinthians recebeu a Ponte Preta na Neo Química Arena e venceu por 2 a 1, gols de João Veras, Mateus Vital e Jô. Fazia sete jogos que a equipe do Parque São Jorge não vencia (cinco empates e duas derrotas). O resultado deixa o Corinthians em primeiro no Grupo A, um pouco a frente do Santo André. Já a Ponte está em 3º no Grupo B. O jogo começou bem equilibrado, mas quem saiu na frente foram os visitantes. Aos 31 minutos, João Veras recebeu lançamento de Ruan Renato, ganhou da marcação e bateu no canto para fazer o primeiro gol da partida. Depois do gol, o Corinthians tentou mais vezes para conseguir igualar o placar e nos acréscimos, Mateus Vital chutou de fora da área e deixou tudo igual antes do intervalo.

No segundo tempo, a chuva caiu forte em Itaquera e deixou o jogo mais travado com a bola rolando pouco. O Corinthians melhorou e aos 32, Mateus Vital foi derrubado dentro da área e o árbitro marcou pênalti. Jô foi para a cobrança, o goleiro Luan defendeu, mas no rebote o atacante corintiano jogou para o fundo das redes e virou o jogo. Com auxílio do VAR, aos 39 minutos, o Corinthians perdeu Cantillo depois que o volante pisou no pé de jogador da ponte, por trás. Nos minutos finais, a Ponte subiu pro ataque e deu trabalho para o goleiro Donelli. Na próxima rodada do estadual, o Corinthians enfrenta o São Caetano, no domingo, 14, às 16h (horário de Brasília). A Ponte Preta joga contra o Botafogo-SP no sábado, 13, às 19h.