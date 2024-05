Corinthians vira sobre América-RN, vence por 2 a 1 e abre vantagem na Copa do Brasil

Alvinegro acabou com invencibilidade de 16 jogos do Mecão; partida da volta acontece no dia 21 de maio na Neo Química Arena

Breno Bidin jogador do Corinthians comemora seu gol durante partida contra o América Natal no estádio Arena das Dunas pelo campeonato Copa Do Brasil 2024



O América-RN recebeu nesta quarta-feira (1) o Corinthians pela terceira fase da Copa do Brasil e perdeu de 2 a 1, de virada. Assim como no final de semana, Wesley e Carlos Miguel foram decisivos na partida. Apesar do atacante não ter marcado o seu nesta quarta, ele iniciou as maiores jogadas do alvinegro, inclusive a que deu origem ao primeiro gol. Com o resultado, o Corinthians chega a sua segunda vitoria consecutiva, contando o Brasileirão e a Copa do Brasil. O Mecão abriu o placar no começo do jogo, mas viu o timão empatar ainda na primeira etapa e virar no segundo tempo.

O time do norte brasileiro começou pressionando a equipe paulista, dando trabalho para o goleiro Carlos Miguel. Contudo, aos 13 minutos o goleirão não conseguiu evitar, e o América RN abriu o placar com Norberto. O jogador chutou de fora da área, a bola desviou em um dos seus companheiros de equipe e tirou completamente o goleiro corintiano da jogada. 1 a 0 para o Mecão. Atrás no placar, o Corinthians começou a pressionar mais, sempre buscando Wesley para criar as jogadas. E foi do pé dele que saiu o lance que originou no gol alvinegro. O atacante recebeu a bola na esquerda, entrou na área e conduziu a bola até a linha de fundo, quando olhou para trás e achou Breno Bidon livre dentro da área. O jogador então empurrou para o fundo do gol e marcou o seu primeiro como profissional.

Com o jogo empatado, os dois times ficaram mais criativos, e na medida que um atacava, o outro devolvia na mesma medida. Contudo, já na reta final, quem levou a melhor foi o América. A equipe só não foi para o intervalo com a vantagem, porque Carlos Miguel fez três grandes defesas e impediu o Mecão de marcar o segundo. Na volta para o segundo tempo, o América começou igual a primeira etapa, pressionando. Ficou perto de marcar em uma cobrança de escanteio ensaiada que bateu na trave. Mas, quem ampliou a vantagem foi o Corinthians, com o zagueiro Cacá, que em uma cobrança de escanteio subiu mais alto que a marcação e fez o segundo.

O América até chegou a empatar, também em uma cobrança de escanteio, na qual Ferreira cabeceou, mas o VAR foi acionado e o impedimento foi marcado, anulando o gol do Mecão. O time do norte do Brasil sentiu a anulação, mas manteve o equilíbrio, assim como o Corinthians, contudo, não conseguiu mais ser ofensivo. Com o resultado, o alvinegro acabou com a invencibilidade do América, que não perdia desde fevereiro. Eram 16 jogos sem ser derrotado. As equipes voltam a se enfrentar no dia 21 de maio na Neo Química Arena.