De olho no vice-campeonato, Corinthians tem lista grande de desfalques para jogo contra o Coritiba

Timão quer subir na tabela para terminar o ano com mais dinheiro em caixa

Rodrigo Coca/Agência Corinthians Presente em quase todos os jogos desde que chegou, Fausto Vera deve estar na lista de titulares de Vítor Pereira



A meta do Corinthians nas duas rodadas que faltam do Campeonato Brasileiro é terminar em segundo lugar para embolsar uma premiação expressiva (algo em torno de R$ 42,7 milhões). Mas para o duelo desta quarta-feira, 09, contra o Coritiba, fora de casa, o time tem uma lista grande de desfalques. Suspensos pelo terceiro cartão amarelo, os laterais Fagner e Fábio Santos estão fora; o meia Renato Augusto e o zagueiro Gil estão desgastados e podem ficar no banco; Lucas Piton, com dores musculares, é dúvida, e Gustavo Silva está fora até o ano que vem. Rafael Ramos na direita e Bruno Melo, pelo lado esquerdo, serão os titulares nas laterais. No meio-campo, Giuliano deve ficar encarregado da criação das jogadas. Na zaga, Balbuena pode ter a companhia de Robert Renan ou Bruno Mendez. No treinamento desta terça-feira, o elenco primeiro fez trabalho na academia e em seguida, treinou a posse de bola. Com 64 pontos, o Corinthians tem a mesma pontuação do Fluminense, mas aparece atrás do time carioca na tabela por ter uma vitória a menos. Além do Coritiba, o Corinthians ainda joga contra o Atlético-MG na última rodada do Campeonato Brasileiro. A partida diante dos mineiros acontece no próximo domingo, na Neo Química Arena.

*Com informações do Estadão Conteúdo