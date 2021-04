Em casa, Corinthians fica no empate com o São Bento pelo Campeonato Paulista

São Bento saiu na frente com golaço de Gabriel e Corinthians marcou de pênalti; partida terminou em 1 a 1

Na noite desta sexta-feira, 16, o Corinthians recebeu o São Bento, na Neo Química Arena, pela 7ª rodada do Campeonato Paulista e levou um susto ao começar atrás, mas buscou o empate em 1 a 1. O resultado deixa o Timão continua em primeiro no Grupo A, nove pontos a frente do Santo André que tem três jogos a menos. O São Bento continua em último no Grupo B. Os visitantes saíram na frente logo aos oito minutos em belo lance de Gabriel. O lateral pegou a bola no meio de campo, driblou quatro e bateu no canto de Cássio, abrindo o placar. Depois do gol, o Corinthians não conseguiu impor seu jogo e fez um primeiro tempo ruim.

Na volta do intervalo, o jogo ficou mais morno e demorou para engatar bons lances. Somente aos 30 minutos, em uma chegada de escanteio, o juiz marcou pênalti a favor do Corinthians. Fábio Santos foi para a cobrança e converteu, empatando o jogo. A partir daí o time da casa foi mais ao ataque, mas não conseguiu garantir a vitória. O próximo jogo do Corinthians será no domingo, 18, contra o Ituano, às 22h (horário de Brasília). O São Bento recebe o São Caetano na segunda-feira, dia 19, às 22h15, pela 6ª rodada do torneio.