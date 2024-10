Flamengo abre vantagem na semifinal da Copa do Brasil, mas Corinthians segue vivo por causa de Hugo Souza

Goleiro corintiano fez ótimas defesas e impediu que o placar fosse mais elástico, o que tornaria mais difícil a missão de tentar reverter o placar na Neo Química Arena

PAULO TI/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Alex Sandro comemora gol do Flamengo durante partida entre Flamengo x Corinthians, valida pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil



Primeiro time a enfrentar o Flamengo depois da demissão de Tite, o Corinthians encontrou um adversário revigorado sob o comando de Filipe Luís, nesta quarta-feira (2), e penou no Maracanã por ter começado o jogo com uma formação desequilibrada, muito aberta para desafiar um time da qualidade técnica dos rubro-negros. A partida, válida pela rodada de ida da semifinal da Copa do Brasil, terminou com derrota por 1 a 0 da equipe comandada por Ramón Díaz, mas poderia ser pior. O goleiro Hugo Souza fez ótimas defesas e impediu que o placar fosse mais elástico, o que tornaria mais difícil a missão de tentar reverter o placar na Neo Química Arena, em jogo marcado para as 16 horas do dia 20 de outubro, data motivo de discórdia entre as duas equipes. A rodada de volta estava prevista para o dia 17, mas o Flamengo pediu alteração para não ser desfalcado pela Data Fifa que vai dos dias 7 a 15 deste mês e foi atendido pela CBF. Inconformada, a diretoria corintiana acionou o STJD para que o calendário original seja restabelecido.

