Flamengo faz 2 a 0 no Corinthians e sai em vantagem nas quartas da Libertadores

Arrascaeta e Gabi marcaram os gols na Neo Química Arena lotada; jogo de volta será na próxima terça-feira

LUIS MOURA/WPP/ESTADÃO CONTEÚDO Arrascaeta abriu o placar no primeiro tempo e Gabi completou no segundo



O Corinthians recebeu o Flamengo na noite desta terça-feira, 02, pela ida das quartas de final da Copa Libertadores e perdeu por 2 a 0, em uma Neo Química Arena lotada. O primeiro tempo foi bem disputado. O Corinthians começou melhor na marcação e se lançando ao ataque, chegando bem em lance com Gustavo Silva. No entanto, perdeu um pouco de ofensividade depois da saída de Maycon, lesionado. O Flamengo começou a acertar os passes e aos 37 minutos, Arrascaeta acertou um belo chute colocado e abriu o placar. No começo do segundo tempo, o Flamengo aumentou a vantagem logo aos cinco minutos com Gabriel Barbosa chutando no cantinho. O 2 a 0 deixou os cariocas em situação confortável e até tiveram mais duas boas chances, em que Cássio apareceu para defender. Do outro lado, o Corinthians não conseguiu desenvolver no ataque e precisará decidir a vaga na volta, no dia 9 de agosto, no Maracanã, às 21h30 (horário de Brasília).