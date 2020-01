Fora da estreia do Paulistão, Corinthians quer Cantillo para rodada do fim de semana

Daniel Augusto Jr/Ag. Corinthians

O técnico Tiago Nunes terá o desfalque de Victor Cantillo para a estreia do Campeonato Paulista, nesta quinta-feira (23), às 21h30, contra o Botafogo-SP, na Arena Corinthians. O jogador não foi regularizado na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a tempo da primeira partida no estadual.

Com o desfalque certo de Cantillo na estreia do Paulistão, a diretoria corintiana tem a expectativa de regularizar o volante colombiano para a segunda rodada, contra o Mirassol, domingo (26), às 19h, fora de casa.

A opção de Tiago Nunes para o confronto contra o Botafogo-SP na vaga de Victor Cantillo deve ser o volante Richard, que treinou durante a semana fazendo dupla com Camacho.

O Corinthians acertou a compra de Victor Cantillo por 2,5 milhões de dólares, em três parcelas. A primeira, no valor de 1 milhão de dólares, já teria sido paga. As outras duas, no valor de 750 mil de dólares, serão pagas até o meio de 2021.