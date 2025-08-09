Gabi Zanotti define no último minuto e Corinthians abre vantagem nas quartas do Brasileiro Feminino 

Brabas, atuais campeãs da competição, venceram por 2 a 1; jogo de volta acontece na sexta-feira (15), no Pacaembu

Rodrigo Corsi/Agência Paulistão Gabi Zanotti marca gol da vitória do Corinthians no jogo contra o Bahia perlas quartas de final do Brasileiro



Atual campeão, o Corinthians, e o histórico Bahia, que se tornou o primeiro time do nordeste a se classificar para as quartas de final do Brasileiro Feminino, fizeram neste sábado (9) o primeiro jogo das quartas de final da competição. Quem levou a melhor foram as Brabas, com um gol de Gabi Zanotti no último minuto do jogo, dando a vitória por 2 a 1 para equipe paulista. A partida aconteceu em Alagoas, palco novo para os dois times, já que as Mulheres de Aço costumam mandar o jogo no próprio Estado, mas precisaram mudar o local por causa do jogo do masculino, que vai acontecer na Arena Fonte Nova, e os outros estádios que recebem a partida, não foram aprovados para o jogo por não cumprirem com as obrigações. Q

Em uma jogada pela direita, puxado por Andressa Alves, o Corinthians ficou perto de abrir o placar, com a camisa 9, mas Yanne Lopes, goleira do Bahia, fez uma bela defesa e evitou o primeiro gol corintiano. Apesar de poucas chances de gol criadas, o Bahia fez uma partida equilibrada, mas em uma jogada pela direita das Brabas, não conseguiu evitar o Gol. Juliete cruzou na área, a artilheira do time, Vic Albuquerque, cabeceou, Yanne defendeu, mas no rebote Gi Fernandes converteu em jogo.

Diferente do primeiro tempo que o jogo foi mais jogado, a etapa final ficou mais truncada. O Corinthians ia para cima em busca de ampliar a vantagem no jogo para ir mais sossegado para a volta, que vai acontecer no dia 15 de agosto, já o Bahia se defendia e aproveitava as sobras para levar perigo na área adversária. Passado metade do segundo tempo, o Bahia teve a chance de empatar com Wendy, que saiu na cara do gol corintiano, mas na hora de chutar, pegou errado e perdeu a chance de empatar o jogo.

A pressão do Bahia continuou e surtiu efeito aos 39 minutos, quando Rhaizza, que entrou no segundo tempo, recebeu a bola dentro da área, e com o gol livre mandou para o fundo do gol e empatou a partida. O gol chegou a ser analisado pelo VAR, mas foi validado. Já no último soa acréscimos, Gabi Zanotti, que tinha acabo de entrar no jogo, aproveitou o rebote e colocou as Brabas na frente, dando a vitória para a equipe paulista. No próximo jogo, um empate já classifica o Corinthians para a semifinal do Brasileiro.