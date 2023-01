Gaviões da Fiel protesta em frente à sede da FPF por preço dos ingressos de visitante no Campeonato Paulista

Setor visitante para o jogo entre Red Bull Bragantino e Corinthians, no Nabi Abi Chedid, está sendo vendido a R$ 100

Reprodução/ twitter @gavioesoficial Torcedores classificam valor como 'abusivo' e querem ação da Federação Paulista



A maior torcida organizada do Corinthians, a Gaviões da Fiel, protestou na tarde desta sexta-feira, 13, em frente à sede da Federação Paulista de Futebol (FPF) em repúdio ao preço dos ingressos de visitante no Campeonato Paulista. A entrada para visitantes no jogo Red Bull Bragantino x Corinthians, no domingo, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, custa R$ 100. A organizada classifica como ‘valor abusivo’. “Precisamos deixar claro que somos o povo, e os valores não condizem com a realidade em que vivemos”, dizem. O ato foi pacífico com cantos, bateria e bandeirões. Em um deles foi possível ler “torcedor refém de mercenários”. Em nota, a FPF disse que não tem interferência no valor dos ingressos e que essa é uma decisão ‘única e exclusiva’ dos clubes. “A FPF ressalta que está sempre atenta às demandas dos torcedores, buscando o diálogo com os clubes para proporcionar a melhor experiência ao público”, diz o documento.