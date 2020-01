Gustagol, do Corinthians, recusou sondagens do futebol da Coreia, diz empresário

BRUNO ULIVIERI/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO

Gustagol é um dos nomes do elenco do Corinthians com maior potencial no mercado. O centroavante foi artilheiro da equipe na temporada de 2019 com 14 gols. No ano passado, o atacante foi sondado pelo futebol de Portugal. Na atual janela de transferências, clubes do México, Japão e da Coreia do Sul já buscaram informações sobre Gustavo.

Em contato com o GloboEsporte.com, Clóvis Henrique, agente de Gustagol, revelou que o atacante recusou oferta da Coreia para continuar no Corinthians.

“O Gustavo está muito feliz no Corinthians, foi o artilheiro na última temporada e é um cara bem tranquilo também, não pensa em sair. Não interessa nem ao jogador nem ao clube um empréstimo neste momento”, afirmou ao GE.

O Corinthians é dono de 45% dos direitos econômicos de Gustagol. O Criciúma tem 35% e o Taboão da Serra é dono de 20%. O atacante renovou contrato com o Alvinegro no ano passado até o fim de 2022.

Vai e volta

Gustavo foi contratado pelo Corinthians em 2016, junto ao Criciúma. Após uma primeira passagem decepcionante, o jogador foi emprestado seguidas vezes, até que caio nas mãos de Rogério Ceni, no Fortaleza, em 2018. Até se machucar, Gustagol era o artilheiro do Brasil e um dos principais responsáveis pela campanha que subiu o Fortaleza para a Série A.

Com o bom desempenho, o Corinthians resolveu utilizar Gustavo na temporada de 2019. Apesar dos altos e baixos do time, Gustagol foi o artilheiro da equipe no ano e ganhou seu espaço no elenco.

Para 2020, Gustagol começa o ano atrás de Mauro Boselli, mas deve ter suas oportunidades para lutar pela vaga de titular.