Gustagol fica fora de clássico e deve deixar o Corinthians por empréstimo

BRUNO ULIVIERI/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO Gustagol



A partida contra o Guaraní-PAR, na última quarta-feira (12), pode ter sido a última de Gustagol com a camisa do Corinthians. Segundo informações publicadas inicialmente pelo GloboEsporte.com, o atacante negocia sua saída por empréstimo.

Gustavo treinou em separado do grupo nesta sexta-feira (14) e não está relacionado para o clássico contra o São Paulo, no sábado (15), às 19h, no Morumbi. O atacante já tem uma negociação em andamento, mas o clube ainda não foi revelado.

O atacante foi titular na partida contra a Inter de Limeira, no último final de semana, e entrou no segundo tempo na eliminação da Libertadores, contra o Guaraní-PAR. Gustagol era uma das três opções de centroavantes de Tiago Nunes, junto com Boselli e Vagner Love.

Com a eliminação na Libertadores, o Timão terá apenas o Campeonato Paulista até abril, quando inicia o Brasileirão. Serão seis semanas seguidas sem jogos no meio de semana. Com o calendário enxuto, a direção acredita que será melhor diminuir a folha salarial.

Gustagol tem contrato com o Corinthians até o fim de 2022. O atacante de 25 anos foi um dos artilheiros do time na temporada passada. São 69 partidas e 15 gols.