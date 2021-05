Jemerson faz dois, Corinthians vence a Inter de Limeira e se classifica para a semi do Paulista

Fagner e Raul também anotaram os gols do Alvinegro paulista, que agora aguarda os outros confrontos das quartas do Estadual para conhecer o seu adversário na próxima fase

MARCELLO ZAMBRANA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Jemerson marcou na vitória do Corinthians sobre a Inter de Limeira



O Corinthians fez valer o seu favoritismo, venceu a Inter de Limeira por 4 a 1 e avançou às semifinais do Campeonato Paulista, na tarde desta terça-feira, 11, na Neo Química Arena, em Itaquera, na zona leste da capital paulista. Fagner, Jemerson, fazendo duas vezes na etapa final, e Raul anotaram os gols do Alvinegro paulista, que agora aguarda os outros confrontos das quartas do Estadual para conhecer o seu adversário na próxima fase. Thalisson Kelven, de carrinho, foi o responsável por marcar para o time do interior. Amanhã, Mirassol e Guarani se enfrentam na casa do Leão. Já na sexta-feira, o RB Bragantino recebe o Palmeiras, enquanto o São Paulo encara a Ferroviária, no Morumbi.

Mais uma vez escalado com três zagueiros, o Corinthians dominou todo o primeiro tempo, usando e abusando dos alas. Logo aos 9 minutos, Fagner abriu o placar. O lateral direito, que estava completando 400 partidas com a camisa do Timão, aproveitou cruzamento de Piton e bateu de rosca para marcar. Sufocando a equipe do interior, o Alvinegro ainda teve chances com Rómulo Otero, em finalização de fora da área, e de Luan, meio-campista que foi bastante participativo, mas acabou desperdiçando uma oportunidade clara ao cabecear a bola por cima do travessão. A Inter de Limeira, por sua vez, demonstrou ser limitada, chegando à meta de Cássio apenas em cobranças de falta, mas sem levar perigo.

Na segunda etapa, porém, a equipe do interior adiantou as suas linhas e passou a incomodar o Corinthians, como em finalização de Deivid para fora. Ao mesmo tempo em quem tentava o empate, a Inter concedia espaços. Em um deles, Luan deu assistência de cabeça para Jemerson, que bateu por baixo do goleiro, aos 13 minutos, para ampliar. Cinco minutos mais tarde, no entanto, Rondinelly ficou com sobra na área e cruzou rasteiro para Thalisson Kelven, que se esticou para colocar para as redes, diminuindo o prejuízo. Já no final do jogo, enquanto o time da casa esboçava reação e tentava liquidar a partida, a estrela de Jemerson voltou a brilhar. Após cruzamento de escanteio de Fagner, João Victor tocou de cabeça e deixou o zagueiro na boa para fazer o terceiro tento corintiano. Já nos acréscimo, Raul transformou a vitória em goleada. O defensor aproveitou cruzamento de Vital e, livre de marcação, testou para as redes.