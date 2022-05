Jô sente dores no joelho e aumenta lista de desfalques do Corinthians contra o Red Bull Bragantino

Fagner, Paulinho e João Pedro também não poderão entrar em campo neste domingo, em Bragança Paulista

Rodrigo Coca/Agência Corinthians Jô esteve em campo contra o Deportivo Cali, no meio de semana, pela Libertadores



O Corinthians informou na noite deste sábado, 07, que o centroavante Jô sentiu dores no joelho esquerdo e será desfalque na partida contra o Red Bull Bragantino neste domingo, dia 08, em Bragança Paulista. Jô se junta a Fagner (entorse no tornozelo), Luan (tratamento no quadril), João Pedro (desconforto no músculo posterior da coxa direita) e Paulinho (lesão de LCA). O Timão, no entanto, terá o retorno de Vítor Pereira, recuperado da Covid-19. A partida entre as equipes paulistas acontece às 18h (horário de Brasília), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians é o líder da tabela com 9 pontos.

Confira os relacionados para a partida:

Goleiros: Cássio, Ivan e Matheus Donelli

Laterais: Bruno Melo, Fábio Santos, Lucas Piton e Rafael Ramos

Zagueiros: Gil, João Victor, Raul Gustavo e Robson

Meio-campistas: Cantillo, Du Queiroz, Giuliano, Maycon, Renato Augusto, Roni e Willian

Atacantes: Adson, Felipe, Gustavo Mantuan, Gustavo Silva, Júnior Moraes e Róger Guedes