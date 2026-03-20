Libertadores: datas, horários e onde assistir aos jogos da fase de grupos dos paulistas

  • Por Jovem Pan*
  • 20/03/2026 22h15
A sonhada taça da Libertadores (Foto: Carl de Souza/AFP) Conmebol estrinchou quais emissoras transmitirão cada partida

A Conmebol anunciou nesta sexta-feira as datas, horários e locais dos jogos da fase de grupos da Copa Libertadores. O primeiro brasileiro a entrar em campo será o Fluminense, que visita o La Guaira, na Venezuela, no dia 7 de abril, às 19h (de Brasília).

A entidade que comanda o futebol sul-americano ainda destrinchou quais emissoras transmitirão cada partida. Palmeiras (rodadas 1, 3 e 5) e Corinthians (rodadas 2, 4 e 6) vão revezar da primeira à sexta rodada na Globo para São Paulo e outros Estados. Demais praças, incluindo o Rio, vão seguir Flamengo (rodadas 1, 3 e 5) e Fluminense (rodadas 2, 4 e 6).

Corinthians – Grupo E

  • 09/04 – quinta-feira – 21h – Platense x Corinthians – ESPN e Disney+
  • 15/04 – quarta-feira – 21h30 – Corinthians x Santa Fe – Globo e Paramount
  • 30/04 – quinta-feira – 21h – Corinthians x Peñarol – ESPN e Disney+
  • 06/05 – quarta-feira – 21h30 – Santa Fe x Corinthians – Globo e Paramount
  • 21/05 – quinta-feira – 21h30 – Peñarol x Corinthians – ESPN e Disney+
  • 27/05 – quarta-feira – 21h30 – Corinthians x Platense – Globo e Paramount

Palmeiras – Grupo F

  • 08/04 – quarta-feira – 21h30 – Junior x Palmeiras – Globo, ESPN e Disney+
  • 16/04 – quinta-feira – 19h – Palmeiras x Sporting Cristal – Paramount
  • 29/04 – quarta-feira – 21h30 – Cerro Porteño x Palmeiras – Globo, ESPN e Disney+
  • 05/05 – terça-feira – 19h – Sporting Cristal x Palmeiras – Paramount
  • 20/05 – quarta-feira – 21h30 – Palmeiras x Cerro Porteño – Globo, ESPN e Disney+
  • 28/05 – quinta-feira – 19h – Palmeiras x Junior – Paramount

Mirassol – Grupo G

  • 08/04 – quarta-feira – 19h – Mirassol x Lanús – Paramount
  • 14/04 – terça-feira – 23h – LDU x Mirassol – Paramount
  • 29/04 – quarta-feira – 19h – Mirassol x Always Ready – Paramount
  • 07/05 – quinta-feira – 19h – Mirassol x LDU – Paramount
  • 19/05 – terça-feira – 21h – Always Ready x Mirassol – Paramount
  • 26/05 – terça-feira – 19h – Lanús x Mirassol – Paramount

*Estadão Conteúdo

 

