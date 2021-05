Mancini foca no Paulista e poupa seis titulares para Peñarol x Corinthians; veja relacionados

Caso seja derrotado pelos uruguaios, nesta quinta-feira, 13, o Timão não terá mais chance de avançar às oitavas de final da Sul-Americana

Rodrigo Coca/Agência Corinthians Cássio durante treinamento no Corinthians



O treinador Vagner Mancini decidiu que irá priorizar o Campeonato Paulista em detrimento da Copa Sul-Americana. Prova disso é que seis jogadores considerados titulares do Corinthians não viajarão para enfrentar o Peñarol (URU), em Montevidéu, nesta quinta-feira, 13, em confronto válido pela quarta rodada da fase de grupos do torneio continental. Hoje, através de seu site oficial, o clube paulista divulgou a lista de relacionados sem nomes importantes, como Jemerson, Fagner, João Victor, Gabriel, Ramiro e Luan – todos estiveram em campo na vitória sobre a Inter de Limeira, ontem, na Neo Química Arena, que deu a classificação à semifinal do Estadual.

Pela manhã, os atletas que iniciaram a partida de ontem fizeram um trabalho regenerativo. Os demais foram a campo, onde participaram do aquecimento e, na sequência, de um treino tático comandado pelo técnico Vagner Mancini. O treinador corintiano orientou bastante os jogadores em relação ao posicionamento e movimentação. Além disso, promoveu uma atividade de bolas paradas ofensivas e defensivas com a equipe. O meio-campista Cantillo segue em tratamento de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda e não viajará ao Uruguai. Caso seja derrotado pelos uruguaios, o Corinthians não terá mais chance de avançar às oitavas de final da Sul-Americana. Já no Paulista, o time do Parque São Jorge aguarda os desdobramentos das quartas de final para conhecer seu adversário na semi.

Veja a lista de relacionados para a partida contra o Peñarol

Goleiros: Cássio, Guilherme e Matheus Donelli

Laterais: Fábio Santos e Lucas Piton

Zagueiros: Bruno Méndez, Gil, Léo Santos e Raul Gustavo

Meias: Adson, Araos, Camacho, Gabriel Pereira, Mandaca, Mateus Vital, Matheus Araújo, Otero, Roni, Vitinho e Xavier

Atacantes: Cauê, Gustavo Silva, Jô, Léo Natel e Rodrigo Varanda.