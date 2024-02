Márcio Zanardi é favorito para lugar de Mano Menezes, mas não poderia assumir Corinthians no Paulistão; entenda 

Regulamento da Federação Paulista de Futebol diz que é proibida a contratação de um treinador que já tenha atuado em outra equipe durante a temporada de 2024

JHONY INACIO/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO O técnico Marcio Zanardi após a partida entre São Bernardo e Corinthians, válida pelo Campeonato Paulista 2024, no Estádio Primeiro de Maio, na cidade de São Bernardo do Campo, na região do ABC Paulista



Com a demissão do técnico Mano Menezes nesta segunda-feira, 5, após a quarta derrota consecutiva do Corinthians e o mau desempenho no começo da temporada, e equipe de Itaquera começou a se movimentar para escolher o novo treinador para o restante da temporada. O nome que aparece nos bastidores é de Márcio Zanardi atual comandante do São Bernardo, e que tem passagem no time de Itaquera nas categorias de base do clube. Ele ficou no Timão de 2012 até 2016, passando pela sub-13 e sub-17, e foi demitido por suspeita de suborno, da qual o treinador alegou inocência. Contudo, o problema em questão para trazer Zanardi é que um treinador não pode dirigir dois times na mesma edição, e ele já está inscrito como treinador do São Bernardo. “É vedada ao Clube a contratação de Treinadores que já tenham atuado por outro Clube no Campeonato Paulista de Futebol Profissional da Primeira Divisão de 2024”, diz o regulamento.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

No comando do São Bernado desde 2021, Zanardi soma 81 jogos, sendo 36 vitórias, 25 empates e 20 derrotas. Para ter o treinador do São Bernado agora, o Corinthians terá dificuldades, isso porque ele não pode dirigir dois times na mesma edição, e ele já está inscrito como treinador do São Bernardo. “É vedada ao Clube a contratação de Treinadores que já tenham atuado por outro Clube no Campeonato Paulista de Futebol Profissional da Primeira Divisão de 2024”, diz o regulamento da Federação Paulista de Futebol (FPF). Enquanto não tem um novo treinador definido, quem comandará o treinamento desta segunda é o auxiliar Thiago Kosloski.

A dupla Márcio Zanardi e Augusto Melo, podem se reencontrar novamente no Corinthians. O treinador do São Bernardo esteve no timão de 2012 até 2016, passando pelo sub-13, sub-15 e sub-17. pic.twitter.com/vmn4MFqJP4 — Márcio Reis (@OMarcio_Reis) February 5, 2024