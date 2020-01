Mesmo longe, Pedrinho gosta do trabalho de Tiago Nunes e elogia Boselli

Daniel Augusto Jr/Ag. Corinthians Pedrinho



Pedrinho está com a seleção brasileira sub-23 na disputada do Pré-Olímpico e não teve a oportunidade ainda de trabalhar com Tiago Nunes, novo treinador do Corinthians. Mesmo de longe, o camisa 10 fez elogios ao novo comandante do Timão.

Na estreia do Campeonato Paulista, o Corinthians passou por cima do Botafogo-SP por 4 a 1, com um hat-trick do argentino Mauro Boselli. Pedrinho foi só elogios ao companheiro de ataque e ao novo treinador.

“A ideia de jogo do Tiago Nunes é muito ofensiva, você já percebe. Não só o Boselli, mas qualquer atacante que jogar pelo Corinthians vai ter muitas oportunidades de gol, a bola vai chegar. A todo momento o Luan chegando, Fagner, Piton. Ele tem qualidade para fazer, e vai fazer”, afirmou Pedrinho ao Globo Esporte.