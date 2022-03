Palmeiras vence derby contra o Corinthians e ‘gabarita’ clássicos no Paulistão

Verdão é o melhor time da primeira fase do campeonato com nove vitórias e dois empates em 11 jogos

RAUL BARETTA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Veiga converteu mais um pênalti no clássico



Palmeiras e Corinthians fizeram o último clássico da fase de grupos do Campeonato Paulista nesta quinta-feira, 17, no Allianz Parque, em jogo atrasado da 6ª rodada, e empataram em 1 a 1. O jogo teve total domínio alviverde no primeiro tempo, com a equipe abrindo o placar aos 29 minutos depois de pênalti de Gil. Raphael Veiga foi para a cobrança e converteu, chegando a 20 cobranças certas em 20 oportunidades. O Corinthians não conseguiu ameaçar o gol de Weverton. Na volta do intervalo, o time alvinegro melhorou e aos 16 minutos, Roger Guedes foi derrubado dentro da área e o árbitro marcou pênalti. O mesmo Guedes foi para a cobrança e converteu, empatando o clássico. Aos 22, depois de cobrança de escanteio, Danilo aproveitou rebote de Cássio e empurrou para as redes, colocando o Verdão na frente novamente.

A vitória do Palmeiras deixa a equipe em primeiro na classificação geral no Campeonato Paulista, com nove vitórias e dois empates, em 11 jogos, e 29 pontos conquistados até agora. O Verdão também ‘gabaritou’ os clássicos na primeira fase vencendo o São Paulo e Santos por 1 a 0. Na última rodada, o Verdão enfrenta o RB Bragantino no domingo, dia 20, às 16h (horário de Brasília), enquanto o Corinthians visita o Novorizontino, no mesmo dia e horário.