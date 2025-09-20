Paulista Feminino: Corinthians vence Santos por 1 a 0 e se isola ainda mais na liderança
Próximo compromisso das Brabas é um clássico contra o São Paulo, pelas quartas de final da Copa do Brasil; partida está marcada para acontecer o dia na quarta-feira (24), às 18h
O Corinthians recebeu o Santos na manhã deste sábado (20) pela nona rodada do Campeonato Paulista Feminino e ganhou por 1 a 0, com gol marcado por Jaqueline. Com o resultado, as atuais líderes da competição, chegaram a oito vitórias na competição e se isolaram ainda mais na primeira posição com 21 pontos, cinco a mais do que o segundo colocado, o Palmeiras, que só entra em campo na segunda-feira (22) contra a Ferroviária. O Santos, por sua vez, chegou a sua segunda derrota no Campeonato e segue fora do Z4. Apenas as quarto melhores equipes avançam para a fase mata-mata da competição. As Sereias são as atuais quinta colocadas, com 9 pontos, 4 a menos do que o São Paulo, que abre a zona de classificação e entra em campo neste domingo (21), contra o Bragantino.
O jogo foi marcado por uma homenagem do time santista a Suzana Agostini, que morreu no último domingo (14) vítima de um câncer no útero. Suzana Agostini era ex-jogadora do Santos. As camisas das 11 jogadoras foram autografadas e vão ser destinadas a para hospitais que tratam mulheres com câncer no útero, uma será entregue à família e a décima primeira é destinada para torcedora Naty Potira, que realiza tratamento contra a doença.
No jogo, o único gol da partida foi marcado por Jaqueline, no final do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio de Andressa Alves, a bola sobrou com Jaqueline que mandou para o fundo do gol. O próximo compromisso do Corinthians é um clássico contra o São Paulo, pelas quartas de final da Copa do Brasil. A partida está marcada para acontecer o dia na quarta-feira (24), às 18h. Já o Santos, eliminado da competição, só volta a campo no próximo final de semana, no domingo (28), às 11h contra a Ferroviária.
