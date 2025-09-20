Jovem Pan > Esportes > Futebol > Corinthians > Paulista Feminino: Corinthians vence Santos por 1 a 0 e se isola ainda mais na liderança

Paulista Feminino: Corinthians vence Santos por 1 a 0 e se isola ainda mais na liderança

Próximo compromisso das Brabas é um clássico contra o São Paulo, pelas quartas de final da Copa do Brasil; partida está marcada para acontecer o dia na quarta-feira (24), às 18h

  • Por Sarah Américo
  • 20/09/2025 16h13
  • BlueSky
Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthias corinthians vence santos Corinthians vence Santos por 1 a 0 com gol de Jaqueline

O Corinthians recebeu o Santos na manhã deste sábado (20) pela nona rodada do Campeonato Paulista Feminino e ganhou por 1 a 0, com gol marcado por Jaqueline. Com o resultado, as atuais líderes da competição, chegaram a oito vitórias na competição e se isolaram ainda mais na primeira posição com 21 pontos, cinco a mais do que o segundo colocado, o Palmeiras, que só entra em campo na segunda-feira (22) contra a Ferroviária. O Santos, por sua vez, chegou a sua segunda derrota no Campeonato e segue fora do Z4. Apenas as quarto melhores equipes avançam para a fase mata-mata da competição. As Sereias são as atuais quinta colocadas, com 9 pontos, 4 a menos do que o São Paulo, que abre a zona de classificação e entra em campo neste domingo (21), contra o Bragantino.

O jogo foi marcado por uma homenagem do time santista a Suzana Agostini, que morreu no último domingo (14) vítima de um câncer no útero. Suzana Agostini era ex-jogadora do Santos. As camisas das 11 jogadoras foram autografadas e vão ser destinadas a para hospitais que tratam mulheres com câncer no útero, uma será entregue à família e a décima primeira é destinada para torcedora Naty Potira, que realiza tratamento contra a doença.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

No jogo, o único gol da partida foi marcado por Jaqueline, no final do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio de Andressa Alves, a bola sobrou com Jaqueline que mandou para o fundo do gol. O próximo compromisso do Corinthians é um clássico contra o São Paulo, pelas quartas de final da Copa do Brasil. A partida está marcada para acontecer o dia na quarta-feira (24), às 18h. Já o Santos, eliminado da competição, só volta a campo no próximo final de semana, no domingo (28), às 11h contra a Ferroviária.

Leia também

Copa do Brasil Feminina: Bragantino, Corinthians, Palmeiras e São Paulo vencem e vão às quartas de final
Copa Paulista inova nas semifinais com desafio de vídeo nos moldes do tênis e da NBA

 

 

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >