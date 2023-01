Paulistão: Corinthians leva susto, mas vence o Guarani por 2 a 1

Timão venceu a segunda em casa no Estadual e é o líder do Grupo C

ETTORE CHIEREGUINI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Róger Guedes marcou o gol de empate da partida na Neo Química Arena



A torcida do Corinthians levou um susto na Neo Química Arena nesta terça-feira, 24. Com menos de um minuto de jogo, o Guarani balançou as redes, mas o time da casa se reorganizou e conseguiu virar o placar no segundo tempo. A vitória na 4ª rodada do Campeonato Paulista coloca o Timão na liderança do Grupo C, enquanto o Guarani se mantém em segundo no Grupo B. Bruninho foi quem abriu o placar com apenas 59 segundos de jogo. A bola veio cruzada da direita, a zaga corintiana se atrapalhou e o atacante bateu no cantinho. Maycon, que retornou ao time nessa rodada, sentiu a coxa e precisou ser substituído. Nos acréscimos, Róger Guedes empatou. Aos 47, Renato Augusto cruzou pela esquerda e o atacante apareceu sozinho na pequena área para empurrar para as redes. No segundo tempo, aos sete minutos, Fábio Santos fez o gol da virada. O lateral apareceu “de atacante”, deu um peixinho e marcou de cabeça.