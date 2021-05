Paulistão: São Paulo empata no fim contra Corinthians, mas segue sem vencer na Neo Química Arena

Desde a inauguração da Arena, em 2014, o Tricolor não vence na casa do adversário; são 14 jogos com 10 vitórias para o Timão e quatro empates

Reprodução/ Twitter Corinthians e São Paulo empatam na Neo Química Arena



O tabu de nunca vencer na Neo Química Arena continua para o São Paulo. Na noite deste domingo, 3, o Corinthians recebeu o rival para o Majestoso e empatou em 2 a 2. Ao todo foram 14 jogos disputados no estádio do alvinegro entre as equipes com 10 vitórias dos donos da casa e quatro empates. O resultado mantém ambas as equipes como líderes de seus grupos e classificadas para a fase mata-mata. Dentro de campo, o São Paulo foi dominante no primeiro tempo. Com o esquema de três zagueiros, o Corinthians ficou muito perdido na marcação e não conseguia sair com a bola e armar jogadas. Isso favoreceu o jogo do Tricolor que é mais organizado e toda essa organização rendeu frutos. Aos 14 minutos, Miranda subiu mais alto do que a zaga corintiana em cobrança de escanteio e mandou no cantinho de Cássio, abrindo o placar. O Corinthians até tentava chegar ao gol de Volppi, mas sem chances claras. Porém, aos 40 minutos, Luan recebeu de Ramiro e chegou chutando forte de fora da área para igualar o marcador com um belo gol.

No segundo tempo o Corinthians mudou o esquema de jogo e teve uma chance clara de gol aos 9 minutos, depois que Cauê cruzou a bola na área e Luan, de frente para o gol, não chegou a tempo na bola. Dois minutos depois, Cássio fez uma grande defesa em lance pelo alto com Miranda. Apesar do começo bem agitado, o restante da etapa final perdeu intensidade e os times erraram muitos passes. Mas aos 39, Gustavo Silva que tinha acabado de entrar virou o jogo depois de cruzamento na pequena área. Nos acréscimos, em lance de pênalti Luciano empatou o jogo. No meio da semana, o São Paulo tem compromisso pela Copa Libertadores, enquanto o Corinthians tenta se recuperar na Copa Sul-Americana.