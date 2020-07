Presidente do Corinthians sobre classificação: ‘Desacreditaram, mas chegamos’

Alvinegro conseguiu avançar ao mata-mata após vitória suada contra o Oeste, além do triunfo do São Paulo sobre o Guarani

Rodrigo Gazzanel/Ag. Corinthians Andrés Sanchez é o presidente do Corinthians



Andrés Sanchez, presidente do Corinthians, se manifestou sobre a classificação do Timão para as quartas de final do Campeonato Paulista. Através de sua conta oficial no Twitter, o mandatário rebateu as críticas de quem desacreditou do time alvinegro e falou em descansar para o confronto diante diante do RB Bragantino no primeiro mata-mata da equipe no Estadual. O jogo deverá ter local, data e horário marcados pela Federação Paulista de Futebol (FPF) nesta segunda-feira (27).

“Desacreditaram, mas chegamos. Agora é descansar, trabalhar duro e ver quem é quem no mata-mata”, escreveu Andrés Sanchez, sem mencionar para quem seria a mensagem.

O Corinthians viveu situação dramática na ultima rodada do Paulistão. Além de ter sofrido para ganhar do Oeste, o Timão precisou contar com a ajuda do São Paulo, que bateu o Guarani por 3 a 1. Com a combinação de resultados, o time do Parque São Jorge conseguiu avançar na segunda posição da sua chave.