Procuradoria do STJD denuncia Jô por agressão a zagueiro do São Paulo

Jogador do Corinthians pode ser suspenso por até 12 jogos

Rodrigo Coca/Agência Corinthians Jô durante o clássico contra o São Paulo; jogador pode ser suspenso



O centroavante Jô, do Corinthians, foi denunciado pela Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por uma suposta agressão ao zagueiro do São Paulo, Diego Costa. O soco teria acontecido na partida do último domingo, no Morumbi, vencida pelo Tricolor paulista por 2 a 1.

O julgamento do camisa 77 deve acontecer nesta semana. Ele deve responder por agressão física, artigo 254-A, que prevê a suspensão de quatro a 12 jogos. O lance gerou discussão entre os jogadores, mas mesmo após a análise do árbitro de vídeo, não resultou em uma expulsão.

Nesta quarta-feira, ainda contando com o atacante, o Corinthians vai a Goiânia para a disputa da sétima rodada do Brasileirão, contra o Goiás. No sábado, o adversário é o Botafogo na Arena Corinthians.